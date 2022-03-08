Футболистка «Динамо» Котельникова: «Во дворе говорила: «Парни, давайте я одна, а вы все?» Чаще всего я выигрывала»

Футболистка Лиана Котельникова рассказала, как начала заниматься футболом.

– Расскажи, с какого возраста ты начала заниматься футболом и как вообще в него попала?

– Я могла вообще в него не попасть, были разные варианты, могла уйти и в музыкальную консерваторию. Но футбол в моей жизни присутствовал всегда, с самого рождения, сколько я себя помню. Сначала играла в квартире – как ни странно, родители меня за это никогда не ругали. Воротами были дверные проемы, батарея или просто рюкзаки бросали с ребятами.

Потом меня начали выпускать во двор, потому что играть в квартире было все-таки опасно (улыбается). Во дворе я пропадала с утра до вечера. Там ворота, конечно, были посолиднее – качели, турники (смеется).

– Как в Чебоксарах с футболом?

– В Чебоксарах как таковой нет футбольной школы, нет и женской команды. Все это выглядело так – приходили девчонки, набиралось некоторое количество игроков, людей не хватало даже для полного состава. Ну и мы гоняли друг с другом мяч. Обычно мяч мы приносили с собой, как и форму и всю остальную экипировку.

– И продолжала играть во дворе?

– Да, в основном с мальчишками. Было сразу несколько точек, 5-6 дворов, где можно было поиграть в футбол. Но я любила играть одна против всех. Приходила во двор и говорила: «Парни, давайте я одна, а вы все?». Они: «А давай» (смеется). Чаще всего я выигрывала.

Когда я проигрывала, очень сильно из-за этого переживала и приходила в это место до тех пор, пока не выигрывала. Иногда, когда было совсем тяжело, я брала себе вратаря.

В школе мы тоже играли в футбол, но там мы делились на команды мальчиков против девочек. Потому что желающих было много. Играли 10 мальчиков против 20 девочек (улыбается).

– Как ты попала в футбол на каком-то более-менее серьезном уровне?

– По сути, в большой футбол я попала только в прошлом году, когда оказалась в «Рубине». В 16 лет я переехала в Казань и стала играть за местный клуб «Мирас». Какое-то время поиграла за этот клуб, потом оттуда ушла в казанскую «Грозу», был опыт игры за пермскую «Звезду», и вот в 2021 году меня пригласили в «Рубин», – сказала Котельникова.