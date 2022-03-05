«Призовые в мужских и женских турнирах разные. Наши права неравны». Директор женского клуба «Изер» о Кубке Франции

Во французском женском футбольном клубе недовольны финансовым разрывом с мужчинами.

Генеральный директор клуба «Изер» из 2-го по силе дивизиона Франции Рено Фабр высказался о проблеме выхода команды в 1/4 финала женского Кубка Франции. За это достижение команды не получают ничего.

«Какие-то деньги получают только полуфиналисты [женского Кубка]. У мужчин выплаты начинаются с 7-го раунда, это возмутительно.

Мы очень хорошо знаем, что призовые в мужских и женских соревнованиях совершенно разные. Мы знаем, что наши права неравны. Есть разница между небольшой суммой и вообще ничем», – заявил Фабр.

Кроме того, менеджер выразил недовольство тем, что мужским командам в Кубке Франции выделяют полную экипировку на каждый матч начиная с 4-го раунда, а девушкам предоставляют только футболки, причем только в одном матче из двух.

«Это всего лишь деталь, но она ничего не стоит Федерации. Почему девушки не имеют права на полный комплект формы? Это никак не оправдать», – отметил Фабр.