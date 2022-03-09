«Я за гендерный баланс – это правильно. В то же время мы за расширение прав и возможностей женщин». Директор клуба «Эйнджел Сити» Серены и Натали Портман о поиске тренера

Директор женской команды в США рассказала о важности гендерного баланса при выборе тренера.

Бывшая футболистка «Челси» и сборной Англии Эниола Алуко, сейчас занимающая пост спортивного директора клуба из Лос-Анджелеса «Эйнджел Сити», объяснила, почему выбрала англичанку Фрейю Кумб на пост главного тренера команды.

«Я за гендерный баланс, думаю, это правильно. В то же время мы в «Эйнджел Сити» очень серьезно выступаем за расширение прав и возможностей женщин, за женское лидерство, за женщин-владелиц клубов.

Фрейя была наиболее подходящим кандидатом, но ее пол не был главным критерием – она компетентный тренер.

Мы, женщины, очень осторожны в плане того, чтобы никто нас не опекал. Если ты лучший, компетентный кандидат, то ты можешь соперничать с кем угодно.

При любой конкуренции мы должны быть достаточно уверены в себе и не создавать зону комфорта. Потому что в мире футбола ты не можешь контролировать, с кем будешь соперничать», – сказала Алуко.

Владельцем «Эйнджел Сити» является группа, преимущественно состоящая из женщин. В нее входят актрисы Натали Портман и Ева Лонгория, теннисистки Серена Уильямс и Билли Джин Кинг, бывшая горнолыжница Линдси Вонн и другие.

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