Буффон о ЧМ-2022: «Я не претендую на место в составе, потому что не играл за сборную 4 года»

опроверг слухи о том, что он надеется сыграть на .

«Место в команде на ЧМ в Катаре? Однозначно нет. Я не претендую на него, потому что не играл за сборную четыре года.

Манчини, на мой взгляд, все оценил верно, и его нужно уважать. Следует уважать его и работу, которую он проделал», – сказал Буффон.

Сборная Италии примет участие в стыковых матчах отбора ЧМ-2022. Команда Роберто Манчини сыграет с Северной Македонией 24 марта. В случае победы Италия встретится с победителем матча Португалия – Турция.