Агент Буффона: «Джиджи может играть до 50, если будет в хорошей форме. Ему 44, но кажется, что он на 10 лет моложе»

Теги Парма Джанлуиджи Буффон серия А Италия Д2 Италия агенты Футбол

Агент Джанлуиджи Буффона заявил, что вратарь может играть до 50 лет.

Вчера 44-летний голкипер продлил контракт с «Пармой» до 2024 года.

«Переговоры о продлении начал клуб, поскольку Джиджи 44 года, но кажется, что он на 10 лет моложе.

Он заслуживал регулярно играть и до этого, но вполне естественно, что большинство клубов ориентируются на молодых вратарей и строят планы на будущее.

Если он будет в хорошей форме, он может продолжать играть до 50, но очевидно, что в таком возрасте нельзя строить слишком много планов или прогнозов.

Важно то, что у него все еще есть энтузиазм, сдержанность и страсть, которые, прежде всего, помогают молодым игрокам вокруг него.

Если Джиджи захочет завершить карьеру раньше 2024-го, он это сделает», – сказал Сильвано Мартина в интервью Radio Sportiva.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные