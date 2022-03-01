Агент Буффона: «Джиджи может играть до 50, если будет в хорошей форме. Ему 44, но кажется, что он на 10 лет моложе»

Агент Джанлуиджи Буффона заявил, что вратарь может играть до 50 лет.

Вчера 44-летний голкипер продлил контракт с «Пармой» до 2024 года.

«Переговоры о продлении начал клуб, поскольку Джиджи 44 года, но кажется, что он на 10 лет моложе.

Он заслуживал регулярно играть и до этого, но вполне естественно, что большинство клубов ориентируются на молодых вратарей и строят планы на будущее.

Если он будет в хорошей форме, он может продолжать играть до 50, но очевидно, что в таком возрасте нельзя строить слишком много планов или прогнозов.

Важно то, что у него все еще есть энтузиазм, сдержанность и страсть, которые, прежде всего, помогают молодым игрокам вокруг него.

Если Джиджи захочет завершить карьеру раньше 2024-го, он это сделает», – сказал Сильвано Мартина в интервью Radio Sportiva.