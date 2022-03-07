Манчини о стыках: «Мы сами загнали себя в эту ситуацию. Нужно было избежать этого, но мы будем бороться»

высказался об участии сборной Италии в стыковых матчах отбора ЧМ-2022.

«Настроение перед следующим испытанием? Парни играют [за клубы], поэтому они, наверное, еще не думают об этом. Но мне кажется, что они думают об этом, когда остаются дома одни.

Мы сами загнали себя в эту ситуацию. Первый матч будет даже более сложным, мы должны провести отличную игру. Мы будем играть в Палермо, где зрители находятся рядом со спортсменами, так что я думаю, что у нас все получится. Я доверяю парням.

Я знаю, что это будет 10 очень трудных дней. Мы должны были избежать попадания в эту стадию. Но иногда в спорте приходится упорно работать, и мы будем бороться», – сказал Манчини.