Игрок «Динамо» Котельникова: «Мужской футбол более техничный и интересный, но в России большой прорыв в женском футболе»

Футболистка Лиана Котельникова сравнила женский и мужской футбол.

– Что смотришь чаще – мужской или женский футбол?

– Чаще мужской. Если говорить о женском, то иногда смотрю игры лондонского «Арсенала» и «Челси», особенно после перехода туда Алсу Абдулиной. Но обычно смотрю игры национальных сборных России.

– Почему все-таки мужской футбол?

– Я смотрю, к чему стремиться. Он более техничный и интересный лично для меня. Мне его смотреть комфортнее (улыбается). Главное, что играю в футбол я чаще, чем его смотрю.

– Тебе нравится, как развивается женский футбол в России?

– Да. Мне кажется, этот год – большой прорыв в российском женском футболе. Нас начали транслировать. Матч «Зенита» и «Локомотива» в Кубке России показали по «Матч ТВ».

Женский футбол привлек внимание больших клубов, стали открываться женские команды – наше «Динамо», «Спартак», «Рубин». Я слышала, что с этого года «Матч ТВ» подключается к Суперлиге, самые принципиальные матчи будут транслироваться на телевидении. Это большой прорыв, так как от этого идет и финансирование женского футбола, привлекается внимание болельщиков.

– Как ты считаешь, чего ему на данный момент не хватает?

– Фундаментальной подготовки спортсменов: открытия академий и школ, вывода игроков на топ–уровень, чтобы мы могли конкурировать с командами европейского уровня.