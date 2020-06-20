«Мы хотим найти черного Клоппа, Гвардиолу». Экс-футболистка «Челси» Алуко о темнокожих тренерах

Бывшая футболистка «Челси», «Ювентуса» и сборной Англии Эниола Алуко поддержала введение в Англии системы BAME, направленной на увеличение числа тренеров африканского и азиатского происхождения и представителей этнических меньшинств.

«Изменения должны быть намеренными. Когда полагаешься на саморегуляцию, на то, что люди сами все сделают, в итоге все приходит к тому, что все возвращаются в зону комфорта, к тому, как поступали всегда.

Думаю, нам нужна некая цель [по количеству представителей BAME]. 30% – это хорошо. Нравится это владельцам и директорам клубов или нет, но это то, что нужно футболу.

Существует заблуждение, будто нужно давать работу только за то, что ты темнокожий. Это не то, о чем мы просим. Думаю, что есть база талантов. Представители BAME наверняка есть в академиях.

На уровне академий можно увидеть значительно больше темнокожих тренеров. Это говорит мне, что есть некий промежуточный пул, из которого нельзя подняться выше.

Мы хотим найти черного , черного . Мы не найдем их, если не будем искать, если не будем прокладывать путь для этого поиска», – заявила Алуко.

Экс-футболистка «Челси» Алуко: «Футбол должен стать примером по борьбе с расизмом для всего мира»

Британский BLM выступил против Израиля, полиции и капитализма. Теперь английский футбол дистанцируется от движения