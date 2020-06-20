«Мы хотим найти черного Клоппа, Гвардиолу». Экс-футболистка «Челси» Алуко о темнокожих тренерах

Бывшая футболистка «Челси», «Ювентуса» и сборной Англии Эниола Алуко поддержала введение в Англии системы BAME, направленной на увеличение числа тренеров африканского и азиатского происхождения и представителей этнических меньшинств.
«Изменения должны быть намеренными. Когда полагаешься на саморегуляцию, на то, что люди сами все сделают, в итоге все приходит к тому, что все возвращаются в зону комфорта, к тому, как поступали всегда.
Думаю, нам нужна некая цель [по количеству представителей BAME]. 30% – это хорошо. Нравится это владельцам и директорам клубов или нет, но это то, что нужно футболу.
Существует заблуждение, будто нужно давать работу только за то, что ты темнокожий. Это не то, о чем мы просим. Думаю, что есть база талантов. Представители BAME наверняка есть в академиях.
На уровне академий можно увидеть значительно больше темнокожих тренеров. Это говорит мне, что есть некий промежуточный пул, из которого нельзя подняться выше.
Мы хотим найти черного Юргена Клоппа, черного Пепа Гвардиолу. Мы не найдем их, если не будем искать, если не будем прокладывать путь для этого поиска», – заявила Алуко.
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