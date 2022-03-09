Клопп об удалении Санчеса: «Ему повезло, что он не получил красную в первом тайме»

высказался об удалении .

Нападающий получил красную карточку на 63-й минуте матча с в 1/8 финала чемпионов (1:0).

«Я не понимаю, почему мы должны обсуждать красную карточку. Если ты можешь получить мяч, только подвергнув соперника опасности, ты его не получишь. Если бы Фабиньо шел на мяч с тем же намерением, с выставленной ногой, то оба игрока бы получили травму.

Думаю, ему повезло, что он не получил красную карточку в первом тайме, когда высоко поднятой ногой ударил по колену Тиаго. Страсть – это хорошо, очень хорошо, но если она приводит к подобному, она не помогает», – сказал Клопп.