Клопп об удалении Санчеса: «Ему повезло, что он не получил красную в первом тайме»

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Юрген Клопп высказался об удалении Алексиса Санчеса.

Нападающий «Интера» получил красную карточку на 63-й минуте матча с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0).

«Я не понимаю, почему мы должны обсуждать красную карточку. Если ты можешь получить мяч, только подвергнув соперника опасности, ты его не получишь. Если бы Фабиньо шел на мяч с тем же намерением, с выставленной ногой, то оба игрока бы получили травму.

Думаю, ему повезло, что он не получил красную карточку в первом тайме, когда высоко поднятой ногой ударил по колену Тиаго. Страсть – это хорошо, очень хорошо, но если она приводит к подобному, она не помогает», – сказал Клопп.

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