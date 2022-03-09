Анри, Шмейхель и Каррагер считают, что Санчеса ошибочно удалили в матче с «Ливерпулем»

Экс-футболисты АПЛ сошлись во мнении, что был незаслуженно удален в игре с .

Главный арбитр ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между мерсисайдским клубом и (0:1) Антонио Матеу Лаос показал чилийцу вторую желтую карточку за фол на Фабиньо во втором тайме.

Бывшие игроки, а ныне эксперты , Джейми Каррагер и Петер Шмейхель считают, что это нарушение не тянуло на предупреждение.

Анри: «Мне кажется, что арбитры иногда просто действуют по методичке. Что мог сделать Санчес? Он сыграл в мяч, нога идет вверх, потому что ты хочешь выбить мяч. Если бы арбитр играл в футбол, то не показал бы желтую».

Шмейхель: «Ты идешь на мяч и на полной скорости не можешь убрать ногу. Санчес сыграл в мяч, этого уже достаточно.

Каррагер: «Санчес сыграл в мяч стопой, а не шипами, и ей после этого нужно было куда-то деться. Она даже не задрана высоко. Возможно, это просто фол, и то – под вопросом. То, что он сыграл в мяч стопой, говорит о том, что это даже близко не желая».

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