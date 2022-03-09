Индзаги про 1:0 с «Ливерпулем»: «Санчеса удалили в самый неподходящий момент, когда «Интер» играл лучше всего, а они – хуже всего»

сожалеет о вылете «Интера» из от .

Миланцы проиграли в первом матче 0:2, в ответном победили 1:0 и в итоге не сумели выйти в 1/4 финала ЛЧ.

«Разумеется, мы много о чем сожалеем. Мы хотели показать в 1/8 финала всю нашу мощь. Жребий свел нас с «Ливерпулем» – одной из лучших команд Европы наряду с «Манчестер Сити» и «Баварией». И мы бились на равных.

В итоге мы поплатились за то, как провели последние 15 минут первого матча, потому что в остальном мы провели две замечательные игры против прекрасного соперника.

Мы приехали на для того, чтобы показать себя с лучшей стороны, и после матча с топ-командой мы станем лишь сильнее. Удаление Санчеса случилось в самый неподходящий момент: когда мы играли лучше всего, а они – хуже всего.

Я не жалею, что не заменил его раньше, он был нужен мне на поле, я не собирался менять его в такой вечер. Но мне жаль, что так получилось, «Ливерпуль» был потрясен голом Лаутаро, и я хотел посмотреть. что же будет дальше», – сказал главный тренер Sky Sport Italia.