Пеп об Агуэро: «Барселона» с ним станет сильнее. Он будет играть вместе с лучшим футболистом всех времен»

Главный тренер подтвердил информацию о том, что форвард «горожан» близок к переходу в «Барселону» на правах свободного агента.

«Наверное, я открою секрет. Кажется, он близок к согласованию контракта с клубом моего сердца – с «Барселоной».

Он будет играть вместе с Месси – с лучшим футболистом всех времен. Уверен, ему это понравится. Наверное, с ним станет сильнее», – сказал Гвардиола, возглавлявший каталонский клуб с 2008 по 2012 год.

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