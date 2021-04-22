Пеп об Агуэро: «Барселона» с ним станет сильнее. Он будет играть вместе с лучшим футболистом всех времен»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подтвердил информацию о том, что форвард «горожан» Серхио Агуэро близок к переходу в «Барселону» на правах свободного агента.

«Наверное, я открою секрет. Кажется, он близок к согласованию контракта с клубом моего сердца – с «Барселоной».

Он будет играть вместе с Месси – с лучшим футболистом всех времен. Уверен, ему это понравится. Наверное, с ним «Барселона» станет сильнее», – сказал Гвардиола, возглавлявший каталонский клуб с 2008 по 2012 год.

В контракте Агуэро с «Барсой» будет прописан бонус на случай победы в ЛЧ

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