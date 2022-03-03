«Барселона» продлит с Алвесом контракт до 2023 года. Хави доволен 38-летним защитником

«Барселона» использует опцию продления контракта с защитником Дани Алвесом.
Нынешнее соглашение бразильца рассчитано до конца текущего сезона, но после активации пункта о продлении срок сдвинется на год.
Marca утверждает, что решение о продолжении сотрудничества с футболистом уже принято, и подчеркивает, что игра и поведение Алвеса очень нравятся главному тренеру Хави.
Сам Дани хочет попасть на ЧМ-2022 в составе сборной Бразилии и поэтому рассчитывает, выступая за «Барселону», быть в наиболее подходящей для этого форме.
В текущем сезоне 38-летний игрок провел 3 матча в Ла Лиге, забив 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.