«Барселона» продлит с Алвесом контракт до 2023 года. Хави доволен 38-летним защитником

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«Барселона» использует опцию продления контракта с защитником Дани Алвесом.

Нынешнее соглашение бразильца рассчитано до конца текущего сезона, но после активации пункта о продлении срок сдвинется на год.

Marca утверждает, что решение о продолжении сотрудничества с футболистом уже принято, и подчеркивает, что игра и поведение Алвеса очень нравятся главному тренеру Хави.

Сам Дани хочет попасть на ЧМ-2022 в составе сборной Бразилии и поэтому рассчитывает, выступая за «Барселону», быть в наиболее подходящей для этого форме.

В текущем сезоне 38-летний игрок провел 3 матча в Ла Лиге, забив 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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