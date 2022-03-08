Вратарь «Нанта» Лафон о том, как остановить Месси, Мбаппе и Неймара: «У этого нет рецепта. Надо надеяться, что они будут не в лучшей форме»

Вратарь ответил на вопрос об игре против Месси, и Мбаппе.

«Нант» обыграл в 25-м туре Лиги 1 (3:1). Лафон в этом матче отразил пенальти Неймара.

– Мадридцы хотят знать, как остановить трио Месси-Неймар-Мбаппе.

– У этого нет рецепта. Если бы он был, они бы не были чемпионами, которыми они являются. Надо надеяться, что в день матча они будут не в лучшей форме. Но я не претендую на то, чтобы быть человеком, который объясняет формулу того, как их сдержать.

– Против кого играть сложнее всего?

– Все трое – лучшие игроки в мире, я не могу их классифицировать. Но я бы назвал Килиана, потому что против него я играл больше всего. Но это просто личное мнение, – сказал Лафон.