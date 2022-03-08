Мбаппе попал в заявку «ПСЖ» на матч с «Реалом». Рамос не сыграет, но полетит с командой в Мадрид

Стало известно, сыграет ли Килиан Мбаппе с «Реалом» в Лиге чемпионов.
Нападающий вошел в заявку «ПСЖ» на ответный матч 1/8 финала турнира. В клубе отметили, что обследование Мбаппе после травмы левой ноги дало обнадеживающие результаты.
В список доступных для матча игроков не попал защитник Серхио Рамос. Тем не менее бывший капитан «Реала» полетит в Мадрид вместе с командой.
«Реал» и «ПСЖ» сыграют завтра, 9 марта. В первой игре парижане выиграли со счетом 1:0.
🆗🗒️ Le groupe parisien pour le déplacement à Madrid ! #RMPSG— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 8, 2022