Мбаппе попал в заявку «ПСЖ» на матч с «Реалом». Рамос не сыграет, но полетит с командой в Мадрид

Теги ПСЖ Реал Мадрид Серхио Рамос лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА травмы Килиан Мбаппе Футбол

Стало известно, сыграет ли Килиан Мбаппе с «Реалом» в Лиге чемпионов.

Нападающий вошел в заявку «ПСЖ» на ответный матч 1/8 финала турнира. В клубе отметили, что обследование Мбаппе после травмы левой ноги дало обнадеживающие результаты.

В список доступных для матча игроков не попал защитник Серхио Рамос. Тем не менее бывший капитан «Реала» полетит в Мадрид вместе с командой.

«Реал» и «ПСЖ» сыграют завтра, 9 марта. В первой игре парижане выиграли со счетом 1:0.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные