Мбаппе попал в заявку «ПСЖ» на матч с «Реалом». Рамос не сыграет, но полетит с командой в Мадрид

Стало известно, сыграет ли с «Реалом» в чемпионов.

Нападающий вошел в заявку «ПСЖ» на ответный матч 1/8 финала турнира. В клубе отметили, что обследование Мбаппе после травмы левой ноги дало обнадеживающие результаты.

В список доступных для матча игроков не попал защитник . Тем не менее бывший капитан «Реала» полетит в вместе с командой.

«Реал» и «ПСЖ» сыграют завтра, 9 марта. В первой игре парижане выиграли со счетом 1:0.