Анчелотти после 4:1 с «Сосьедадом»: «Если будем играть так с «ПСЖ», у нас будет больше вариантов»

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Карло Анчелотти прокомментировал победу «Реала» над «Сосьедадом».

Мадридцы дома разгромили басков в 27-м туре Ла Лиги (4:1).

«Если мы будем играть так, то против «ПСЖ» у нас будет больше вариантов. Команда поняла всю важность этого матча.

Сыграет ли Камавинга с парижанами? Это одна из опций. Модрич – один из ключевых элементов «Реала». Нет игрока, который мог бы заменить Каземиро, можно поставить на эту позицию кого-то, но с иными характеристиками.

После этого матча болельщики верят в нас больше», – сказал итальянец.

«Реал» в среду примет «ПСЖ» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 0:1).

«Реал» оторвался от второго места в Ла Лиге на 8 очков

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