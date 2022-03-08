Василий Уткин: «Моя карьера закончена, я занимаю то положение, которое и хотел бы. Ничего не теряю от того, что не работаю на ТВ»

высказался о своей карьере на телевидении.

– Что пагубнее сказалось на твоей карьере – твоя политическая позиция или то, что ты бухаешь?

– То, что я бухаю, вообще никак пагубно не сказалось.

– Но были же эфиры, которые ты ####### из-за бухла?

– Нет.

– Я находил на «Эхе Москвы» в 2017 году.

– И что? Я не употребляю наркоту, не курю. Что-то же должно меня отличать от нормального человека. Мы выпиваем.

– Ты намного продуктивнее, когда не пьешь.

– Нет. Я довольно много и регулярно работаю. Я приветствую разговоры об алкоголе, но это крайне редко препятствует тому, что я делаю.

– Ты доволен, как развивается твоя карьера?

– Я считаю, что моя карьера закончена.

– В смысле?

– Карьера – это путь по ступенькам и так далее. Моя карьера закончена, потому что я сейчас занимаю то положение, которое и хотел бы занимать. Я просто представляю сам себя. И занимаюсь чем считаю нужным.

– Но это счастливый конец?

– Ничто, что связано со мной, не имеет счастливого конца. Я живу грустной счастливой жизнью.

– Тебе не кажется, что другие люди переживают за тебя больше, чем ты? Говорят: «Вась, ну как же так, ты такой талант, а не комментируешь на ТВ».

– Эти люди не понимают, в чем заключается мое поприще. Я ничего не теряю от того, что не работаю на телевидении.

– Они зря переживают за тебя?

– Они за себя переживают. Хотят, чтобы я для них комментировал. Я это очень уважаю и ценю, но я правда больше не могу этим заниматься. И не хочу больше.

– Почему?

– Это меня не особенно интересует. Для меня это теперь стало хобби, – сказал Уткин.

Василию Уткину – 50! Как он менялся в декорациях «Футбольного клуба» с 1994-го по 2022-й