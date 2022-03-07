Триппьер о переходе в «Ньюкасл»: «Я знаю причины, и деньги – не одна из них. Я воодушевлен возвращением в Англию и игрой в АПЛ»

отреагировал на заявления о том, что он перешел в ради денег.

«Это меня не раздражало. Меня это не беспокоит. Я знаю причины, по которым я вернулся, и деньги – не одна из них.

Если бы беспокоило, я бы остался в Мадриде. На самом деле я об этом не думаю. Я просто был воодушевлен возвращением в Англию и игрой в Премьер-лиге.

Я знаю причины, по которым я вернулся: ради жизни на севере, ради своей семьи, и конечно же, ради проекта. Я поговорил с менеджерами и владельцами о желаемых направлениях развития клуба.

Это захватывающе, и решение вернуться в Англию мне казалось очевидным», – сказал Триппьер в подкасте True Geordie.