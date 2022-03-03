Ботман отказал «Ньюкаслу», так как устно договорился с «Миланом». «Лилль» хочет около 40 млн евро

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Свен Ботман хочет продолжить карьеру в «Милане».

По данным La Gazzetta dello Sport, защитник «Лилля» сообщил представителям «Ньюкасла», что хочет перейти в «Милан», и отклонил предложение английского клуба.

Окружение игрока встречалось с представителями «Милана» в феврале. Тогда стороны достигли устной договоренности о переходе летом. Теперь «Милану» предстоит договориться с «Лиллем», который просит за игрока около 40 млн евро.

Ботман давит на французский клуб и хочет, чтобы переход в «Милан» состоялся.

В этом сезоне 22-летний защитник провел 19 матчей в Лиге 1 и забил 1 гол. Его статистика – здесь.

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