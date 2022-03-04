Директор «Ньюкасла» о «Челси»: «У Абрамовича отбирают клуб. Не думаю, что это справедливо. У нас всегда будут геополитические проблемы»

Директор «Ньюкасла» оценила решение Романа Абрамовича о продаже «Челси».
«У нас всегда будут геополитические проблемы.
Мне действительно очень грустно, ведь у человека отбирают футбольный клуб только потому, что у него могут быть отношения с кем-то.
Я не думаю, что это справедливо, если честно. Но мы должны отчитываться обо всех наших отношениях», – сказала Аманда Стэйвли.
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