Директор «Ньюкасла» о «Челси»: «У Абрамовича отбирают клуб. Не думаю, что это справедливо. У нас всегда будут геополитические проблемы»

Директор оценила решение о продаже «Челси».

«У нас всегда будут геополитические проблемы.

Мне действительно очень грустно, ведь у человека отбирают футбольный клуб только потому, что у него могут быть отношения с кем-то.

Я не думаю, что это справедливо, если честно. Но мы должны отчитываться обо всех наших отношениях», – сказала Аманда Стэйвли.

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