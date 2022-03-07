Агент Варелы: «Гильермо очень плохо из-за ситуации вокруг. Он не может спать»

Агент сообщил, что футболист не может спать из-за ситуации в мире.

«Вареле очень плохо из-за всей ситуации вокруг. Он не может спать.

Сейчас мы ждем и посмотрим, что будет делать «Динамо», какие будут шаги.

Сейчас мы знаем не так много. Не знаем, будут ли игроки иметь право расторгнуть контракт», – заявил Оскар Бентанкур, представляющий интересы игрока .

Вчера, 6 февраля, Варела получил две желтых карточки за три минуты и был удален в первом тайме матча со «Спартаком» (0:2).

Ранее появилась информация о том, что ФИФА откроет специальное трансферное окно для футболистов, играющих в российском и украинском чемпионатах.