Пиоли о лидерстве «Милана»: «Интер» по-прежнему фаворит. Он действующий чемпион с игрой в запасе»

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Стефано Пиоли оценил шансы «Милана» на скудетто.

Главный тренер «россонери» высказался после матча с «Наполи» (1:0).

«Милан» возглавил таблицу Серии А. «Интер» отстает на два очка с игрой в запасе.

«Это был матч между конкурентами, мы довольны, но ничего, по сути, не изменилось. У нас лишь на одно очко больше, чем на той же стадии [после 28 туров] в прошлом сезоне, так что впереди еще много работы.

«Интер» по-прежнему фаворит, потому что он действующий чемпион и у него на игру меньше. У них очень сильная команда, которая знает значение побед.

Чем скорее мы получим таблицу, где у всех команд будет одинаковое число игр, тем быстрее сможем оценить шансы», – сказал Пиоли.

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