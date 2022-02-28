Пиоли о «Милане»: «Мы многое сделали, время пожинать плоды. Это последний шаг, самый трудный – стать победителями»

высказался о предстоящем матче против в полуфинале Кубка Италии.

«Это только первый матч, но это важный шаг. Помощь наших фанатов окажет решающее значение.

Мы находимся на решающем отрезке сезона. За последние два с половиной года мы проделали выдающийся путь, но только то, что мы будем делать начиная с завтрашнего дня, будет иметь значение.

Мы можем играть лучше, чем в последних двух играх. Мы многое сделали, и пришло время пожинать плоды. Это последний шаг, самый трудный, который заключается в том, чтобы стать победителями», – сказал Пиоли.

Матч – «Интер» состоится завтра, 1 марта. Начало – в 23:00 по московскому времени.