Быстров о «Динамо»: «О каком чемпионстве можно говорить, когда игрок получает 2 желтые за 4 минуты?»

усомнился в шансах «Динамо» стать чемпионом России.

Бело-голубые уступили «Спартаку» (0:2) в 20-м туре .

«Все зависело от . Захотел бы «Спартак» забить третий гол – забил бы. «Динамо» посопротивлялось 10 минут второго тайма, и все.

По сути, это матч был за чемпионство. Для «Динамо».

И когда у тебя в команде игрок, зная, что ты борешься за чемпионство, позволяет себе получать за четыре минуты две глупые желтые карточки, то о каком чемпионстве можно говорить?» – заявил бывший полузащитник красно-белых в эфире телеканала «Матч Премьер».

В конце первого тайма был удален футболист .

«Спартак» вмешался в чемпионскую гонку: тормознул «Динамо». Вот как разобрались с удобным соперником