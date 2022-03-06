Ваноли о 2:0 с «Динамо»: «Спартак» провел хорошую игру. Работаем над психологией победителя»

высказался о победе «Спартака» над (2:0) в 20-м туре .

«Мы провели хорошую игру. Особенно в первом тайме. Нужно прибавлять в стабильности. Надо играть концентрированно весь матч. Нам еще есть в чем прибавлять.

Команда должна иметь психологию победителя. Мы над этим работаем. Будем стараться прибавлять и в этом компоненте», – отметил главный тренер .

Шварц о 0:2 со «Спартаком»: «Желтую дали уже на 30-й секунде. Доступ по судейству в таких матчах должен быть выше»