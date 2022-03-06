Шварц о 0:2 со «Спартаком»: «Желтую дали уже на 30-й секунде. Доступ по судейству в таких матчах должен быть выше»

оценил работу судьи на игре «Динамо» и (0:2).

В конце первого тайма матча 20-го тура главный арбитр удалил защитника «Динамо» Гильермо Варелу за две желтые карточки.

«В первом тайме у нас были моменты, но не повезло нам, а сопернику повезло с первым голом. Потом Промес показал свое мастерство, забил классный гол, а потом последовала красная карточка.

Я благодарен команде за ту самоотдачу, которую она проявила, билась до конца.

Было много моментов спорных с точки зрения судейства в первом тайме. Но я не хотел бы на этом концентрироваться.

Я бы не стал сравнивать наш матч сегодня и матч против «Зенита», когда мы проиграли. Я хочу просто выразить слова благодарности команде за игру во втором тайме.

В сегодняшнем матче желтую карточку дали уже на 30-й секунде. Доступ по судейству в таких матчах должен быть выше. Поэтому удаление Варелы было последовательным из того хода ведения судейства, которое Карасев выбрал в самом начале.

Были коронавирусные ограничения, сейчас мы переживаем тоже не самые простые времена, но спасибо нашим фанатам, которые заполнили арену до отказа. Фанаты делают из нас единое целое. Это то, ради чего мы играем в футбол», – отметил главный тренер .