Рангник о матче с «Ман Сити»: «МЮ» способен действовать компактно, когда соперник владеет мячом. Будет много тактической работы»

поделился ожиданиями перед матчем с .

«Мы понимаем, что сыграем против одной из самых лучших, если не с самой лучшей командой в мире.

Они хорошо развивались с приходом Пепа. То же самое происходило в «Баварии» и «Барселоне». Он один из лучших.

В нашем матче будет много тактической работы, работы с мячом и без него.

Мы создали достаточно моментов в последних 10-11 матчах. Мы забили четыре мяча в игре с «Лидсом» и должны были забить один, два или три мяча в ворота «Уотфорда». Но я бы больше переживал, если бы моментов у нас не было.

В то же время мы способны действовать компактно, когда соперник владеет мячом», – заявил главный тренер .