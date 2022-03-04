Рангник о матче с «Ман Сити»: «МЮ» способен действовать компактно, когда соперник владеет мячом. Будет много тактической работы»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Ральф Рангник Футбол

Ральф Рангник поделился ожиданиями перед матчем с «Манчестер Сити».

«Мы понимаем, что сыграем против одной из самых лучших, если не с самой лучшей командой в мире.

Они хорошо развивались с приходом Пепа. То же самое происходило в «Баварии» и «Барселоне». Он один из лучших.

В нашем матче будет много тактической работы, работы с мячом и без него.

Мы создали достаточно моментов в последних 10-11 матчах. Мы забили четыре мяча в игре с «Лидсом» и должны были забить один, два или три мяча в ворота «Уотфорда». Но я бы больше переживал, если бы моментов у нас не было.

В то же время мы способны действовать компактно, когда соперник владеет мячом», – заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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