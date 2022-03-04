Пеп Гвардиола: «Рангник – отец гегенпрессинга. Мы уже видим некоторые черты того, что он хочет делать в «МЮ»

Пеп Гвардиола положительно охарактеризовал Ральфа Рангника.
6 марта «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» проведут матч в чемпионате Англии.
«Ральф – отец гегенпрессинга. Мы видим это в «Ливерпуле», «Саутгемптоне», немного этого есть в «Челси «при Томасе Тухеле.
Рангник проделал исключительную работу в Германии.
Или, например, «Лейпциг», «Зальцбург» в Австрии – команды придерживаются одной и той же философии. Мы уже сейчас видим некоторые черты того, что он хочет делать в «Манчестер Юнайтед», – заявил главный тренер «горожан».