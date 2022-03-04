Пеп Гвардиола: «Рангник – отец гегенпрессинга. Мы уже видим некоторые черты того, что он хочет делать в «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Ральф Рангник Футбол

Пеп Гвардиола положительно охарактеризовал Ральфа Рангника.

6 марта «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» проведут матч в чемпионате Англии.

«Ральф – отец гегенпрессинга. Мы видим это в «Ливерпуле», «Саутгемптоне», немного этого есть в «Челси «при Томасе Тухеле.

Рангник проделал исключительную работу в Германии.

Или, например, «Лейпциг», «Зальцбург» в Австрии – команды придерживаются одной и той же философии. Мы уже сейчас видим некоторые черты того, что он хочет делать в «Манчестер Юнайтед», – заявил главный тренер «горожан».

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