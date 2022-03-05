Клопп об 1:0 с «Вест Хэмом»: «Ливерпулю» везло, но нельзя выиграть столько матчей, не искушая судьбу время от времени»

связал с везением победу над .

«Ливерпуль» в 28-м туре Премьер-лиги дома переиграл лондонцев со счетом 1:0.

«Не знаю, запомним ли мы эту игру как одну из важных. Мы знаем, что «Вест Хэм» хорош в разных аспектах. В первом тайме мы лишали их таких ситуаций, но после перерыва игра стала более открытой.

Они понимали, что им нужно играть более прямолинейно, а мы были не так хороши на подборе. Но всегда нужно пытаться добиться положительного результата, и я доволен, что нам это удалось.

Если команда не так хорошо организована, нужно страстно обороняться – мы это и сделали. В таких моментах нам повезло. Но нельзя выиграть столько матчей, как это сделали мы в последнее время, не искушая судьбу время от времени.

Так что я доволен результатом. Знаю, что мы можем играть значительно лучше, но мы победили сильного соперника. Они неслучайно так высоко в таблице и рвутся в Европу», – сказал главный тренер .