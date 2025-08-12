«МЮ» представил третью форму на сезон, отсылающую к 90-м – черную с желтыми и голубыми деталями

«Манчестер Юнайтед» представил резервную форму на сезон-2025/26.

Комплект от бренда Adidas выполнен в черном цвете с желтыми и голубыми деталями. Дизайн формы вдохновлен выездной формой «МЮ » с 1993 по 1995 год, в том числе когда манкунианцы впервые выиграли дубль – чемпионат и Кубок Англии – в сезоне-1993/94.

«Современная черно-желтая эмблема в виде щита подчеркивает клубную специфику, а желто-синие акценты на воротнике и манжетах придают классическому силуэту свежий вид. Футболка с легендарными тремя полосками Adidas ярко-желтого цвета на плечах и желтым логотипом в виде трилистника на груди гармонично сочетает в себе наследие и неподвластный времени дизайн.

На внутренней стороне футболки находится особая эмблема с изображением желтого трезубца дьявола на черно-сером фоне – утонченная, но в то же время мощная дань непреходящей самобытности клуба. Трезубец, взятый с эмблемы легендарного клуба, символизирует гордость и бесстрашие, которые отличали нас на протяжении многих поколений», – говорится в сообщении на сайте «МЮ».

Фото: manutd.com

«МЮ» показал новую домашнюю форму, отсылающую к «Олд Траффорд» – красную с «абстрактной графикой»

«МЮ» показал выездную форму на сезон-2025/26 – белую с сиреневым узором в виде снежинки, отсылающим к 1992 году