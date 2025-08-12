  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «МЮ» представил третью форму на сезон, отсылающую к 90-м – черную с желтыми и голубыми деталями
Фото
27

«МЮ» представил третью форму на сезон, отсылающую к 90-м – черную с желтыми и голубыми деталями

«Манчестер Юнайтед» представил резервную форму на сезон-2025/26.

Комплект от бренда Adidas выполнен в черном цвете с желтыми и голубыми деталями. Дизайн формы вдохновлен выездной формой «МЮ» с 1993 по 1995 год, в том числе когда манкунианцы впервые выиграли дубль – чемпионат и Кубок Англии – в сезоне-1993/94. 

«Современная черно-желтая эмблема в виде щита подчеркивает клубную специфику, а желто-синие акценты на воротнике и манжетах придают классическому силуэту свежий вид. Футболка с легендарными тремя полосками Adidas ярко-желтого цвета на плечах и желтым логотипом в виде трилистника на груди гармонично сочетает в себе наследие и неподвластный времени дизайн.

На внутренней стороне футболки находится особая эмблема с изображением желтого трезубца дьявола на черно-сером фоне – утонченная, но в то же время мощная дань непреходящей самобытности клуба. Трезубец, взятый с эмблемы легендарного клуба, символизирует гордость и бесстрашие, которые отличали нас на протяжении многих поколений», – говорится в сообщении на сайте «МЮ».

Фото: manutd.com

«МЮ» показал новую домашнюю форму, отсылающую к «Олд Траффорд» – красную с «абстрактной графикой»

«МЮ» показал выездную форму на сезон-2025/26 – белую с сиреневым узором в виде снежинки, отсылающим к 1992 году

Кто выиграет Суперкубок Европы?498 голосов
ПСЖПСЖ
ТоттенхэмТоттенхэм
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»
игровая форма
logoстиль
logoadidas
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Депутат Милонов про Сафоноа и Забарного в «ПСЖ»: «Вопрос не в том, где человек родился, а что у него в мозгах. Они спортсмены, играют во французском клубе – какая им разница»
13 минуты назад
Доннарумма – приоритет для «Ман Сити» на случай ухода Эдерсона. Контакты с окружением вратаря «ПСЖ» уже были (RMC Sport)
2123 минуты назад
Казанский о потолке зарплат в РПЛ: «В КХЛ богатые беднее не стали, а бедные не стали претендентами. Почему бы не помогать клубам зарабатывать? А не влезать в бухгалтерию»
926 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Акрон» против ЦСКА, «Зенит» примет «Рубин», «Спартак» сыграет с «Динамо» Махачкала
5542 минуты назадLive
Матч России и Иордании пройдет на стадионе «Спартака»
1246 минут назад
Левандовски об отмене «Золотого мяча» в 2020-м: «До сих пор не знаю, почему так произошло. Это был лучший период в моей карьере»
2951 минуту назад
Радимов о российском тренере для «Спартака»: «Только Шалимов на ум приходит. Саламыч уже занят, к сожалению»
2652 минуты назад
Влахович может остаться в «Юве» – предложений от топ-команд не поступало. Форвард готов провести сезон на скамейке, но не терять зарплату в 12 млн евро (GdS)
16сегодня, 12:55
Казанский об ужесточении лимита в РПЛ: «Переставленные кровати». Любое искусственное ограничение вредно. Сколько было вариантов? Ни разу это не привело к вспышке талантов отечества»
43сегодня, 12:37
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. «Динамо» Киев в гостях у «Пафоса», «Кайрат» – у «Слована», «Фенербахче» Моуринью примет «Фейеноорд», «Бенфика» против «Ниццы»
14сегодня, 12:22
Ко всем новостям
Последние новости
«Милан» отдал хавбека Бондо в аренду в «Кремонезе»
12 минут назадФото
«Парма» хочет 30 млн евро и бонусы за Леони. Защитник интересен «Ливерпулю»
114 минут назад
Спаллетти об уходе из сборной Италии: «Я не способствовал развитию команды – сожалею, что обманул ожидания. Гаттузо сможет пройти отбор на ЧМ, желаю ему удачи»
127 минут назад
Отец Сафонова об уходе сына из «ПСЖ»: «Ничего об этом не знаю, не получал информацию. Про слухи не разговариваем»
135 минут назад
«Акрон» – ЦСКА. Кисляк и Марадишвили играют. Онлайн-трансляция
1141 минуту назадLive
Канчельскис о возможном уходе Сафонова из «ПСЖ» после подписания Забарного: «Это будет позор для великого клуба. У них президент араб – ему какое дело до мнения украинского игрока?»
23сегодня, 12:52
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. «Шелбурн» сыграет с «Риекой», ПАОК Чалова и Оздоева, «Шахтер» и «Ноа» проведут матчи в четверг
1сегодня, 12:43
«Пэлас» о том, что CAS поддержал исключение из ЛЕ: «Некоторые клубы и отдельные лица обладают привилегиями. Отсутствие уважения к закону приводит к заранее определенному исходу»
4сегодня, 12:23
FA дисквалифицировала экс-судью Кута, назвавшего Клоппа «полным мудаком», на 8 недель
8сегодня, 12:01
«Сплетни». Медведев о слухах про интерес «Зенита» к форварду «Фиорентины» Бельтрану
12сегодня, 11:58