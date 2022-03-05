Александр Ширко: «8 лет продолжается геноцид русских людей на Донбассе. «Za мир!», «Своих не бросаем»

Александр Ширко поддержал действия российской армии на Украине.

«❗️8 лет мы ждали, что конфликт в ДНР и ЛНР будет решен мирным путем.

❗️8 лет продолжается геноцид русских людей на Донбассе.

❗️8 лет Украинская власть не прекращала военные действия в ДНР и ЛНР против мирных граждан.

«Сегодняшние события связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа. Они связаны с защитой самой России от тех, кто взял Украину в заложники и пытается использовать ее против нашей страны и ее народа», – сказал наш президент», – написал бывший нападающий «Спартака» в инстаграме.

45-летний россиянин также опубликовал несколько изображений с текстом «Za мир!», буквой Z, «Своих не бросаем» и «НАТО, остановитесь, пожалуйста».

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.