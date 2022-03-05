Анзор Кавазашвили: «Хочу, чтобы Абрамович купил «Спартак». У Федуна дела идут так себе»

выступил за покупку .

Российский миллиардер объявил о скорой продаже «Челси». Абрамович владеет лондонским клубом с 2003 года.

«Болельщикам «Спартака» необходимо обратиться к Абрамовичу, чтобы он купил наш красно-белый клуб.

Не стоит забывать, у Федуна дела идут так себе – он потерял 80% состояния из-за обвала фондового рынка. Я бы очень хотел, чтобы Абрамович купил «Спартак»!

Каждый день в нашем мире все меняется – уже хотят проводить чемпионат с командами из России, Китая, Сербии, Израиля и Болгарии. Я не против этого решения. Нам что, каждый раз против «Уфы» или «Кубани» играть? Эту «Кубань» даже разваленный «Спартак» обыграл.

Может быть, сейчас займутся улучшением детско-юношеского футбола. В СССР нас все боялись, а что сейчас? Нас никто не боится!» – заявил бывший вратарь «Спартака» и член комитета по этике РФС.

«Челси» при Абрамовиче – самый успешный клуб Англии. Только цифры