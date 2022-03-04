Хедира о Роналду: «В «Реале» он был чуть эмоциональнее, эгоистичнее. В «Юве» он стал спокойнее и был лидером. Я встретил двух разных Криштиану»

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Немец играл с форвардом, который сейчас выступает за , в «Реале» и .

«Я встретил двух разных Криштиану. Первого – в , он был чуть моложе, эмоциональнее и эгоистичнее. Не в плохом смысле слова, но ему нужно было разобраться в себе. Он забивал много, очень много голов и был невероятен, но не так сильно влиял на команду.

Моя вторая встреча с Криштиану случилась в «Ювентусе». Он пришел в команду, у него был прежний эгоизм, ему хотелось забивать, но он в большей степени стал лидером. Естественным лидером. Он всегда заряжал нас и знал, что для трофеев нужна поддержка партнеров по команде.

Не поймите меня неправильно: в «Реале» Роналду всегда был частью команды, но в «Ювентусе» он стал взрослее. Он всегда концентрировался на игре, но, когда у него появились дети, он стал расслабленнее.

У него такой соревновательный дух... На тренировках все хотели обыграть Криштиану, а, оказавшись в его команде, все хотели помочь ему победить», – сказал экс-полузащитник сборной Германии в интервью ESPN.