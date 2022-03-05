«ПСЖ» хочет омолодить состав летом. Клуб может не продлить контракт с Ди Марией и подписать Пакета

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«ПСЖ» хочет омолодить состав и может не продлить контракт с одним из лидеров.

Парижане хотят обновить состав летом, сообщает Culture PSG со ссылкой на L’Equipe.

По этой причине в «ПСЖ» сомневаются, стоит ли продлевать контракт с полузащитником Анхелем Ди Марией. У сторон есть опция продления истекающего в этом году соглашения на сезон, но в клубе не уверены в необходимости этого.

Вместо Ди Марии «ПСЖ» может подписать хавбека «Лиона» Лукаса Пакета. Бразилец не рассматривается как прямая замена аргентинцу по позиции, но парижан привлекает возраст Пакета – 24 года.

Статистику игрока «Лиона» можно найти здесь.

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