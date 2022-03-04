Маркиньос о Месси: «В его жизни многое изменилось. Лео постепенно прогрессирует, он счастлив»

высказался об адаптации в .

«В жизни Месси многое изменилось. Сейчас мы видим, что он постепенно прогрессирует. Я очень хорошо это ощущаю.

Лео счастлив, он хорош на тренировках, а в матчах мы видим, что ему все комфортнее. Он все лучше понимает партнеров по команде, наш стиль игры, который отличается от той команды, за которую он играл.

Мы стараемся создать для Месси лучшие условия, как и для Килиана Мбаппе. Это нужно, чтобы он смог проводить все больше и больше матчей на мировом уровне», – сказал капитан «ПСЖ».

В этом сезоне аргентинец забил 7 голов и отдал 11 передач в 23 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистика – здесь.