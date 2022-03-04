Почеттино о Рамосе: «Он может дать хороший совет, даже если не играет. Серхио 17 лет провел в «Реале»

высказался о .

«Посмотрим, сыграет ли Серхио Рамос в предстоящих матчах. Он не работает в общей группе.

Рамос многое может дать команде, ведь у него такой опыт – он 17 лет провел в «Реале». Он может дать хороший совет партнерам по команде, и это не зависит от того, играет ли он.

Для меня важен вклад травмированных и дисквалифицированных игроков. В таких матчах [как против ] важны детали. Здорово, когда можно рассчитывать на таких опытных игроков», – сказал тренер .