Почеттино о Рамосе: «Он может дать хороший совет, даже если не играет. Серхио 17 лет провел в «Реале»

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Маурисио Почеттино высказался о Серхио Рамосе.

«Посмотрим, сыграет ли Серхио Рамос в предстоящих матчах. Он не работает в общей группе.

Рамос многое может дать команде, ведь у него такой опыт – он 17 лет провел в «Реале». Он может дать хороший совет партнерам по команде, и это не зависит от того, играет ли он.

Для меня важен вклад травмированных и дисквалифицированных игроков. В таких матчах [как против «Реала»] важны детали. Здорово, когда можно рассчитывать на таких опытных игроков», – сказал тренер «ПСЖ».

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