Почеттино о Рамосе: «Он может дать хороший совет, даже если не играет. Серхио 17 лет провел в «Реале»

Маурисио Почеттино высказался о Серхио Рамосе.
«Посмотрим, сыграет ли Серхио Рамос в предстоящих матчах. Он не работает в общей группе.
Рамос многое может дать команде, ведь у него такой опыт – он 17 лет провел в «Реале». Он может дать хороший совет партнерам по команде, и это не зависит от того, играет ли он.
Для меня важен вклад травмированных и дисквалифицированных игроков. В таких матчах [как против «Реала»] важны детали. Здорово, когда можно рассчитывать на таких опытных игроков», – сказал тренер «ПСЖ».