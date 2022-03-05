Тренер «Интера» Фаррис перед «Ливерпулем»: «Отыграться будет нелегко, но хотим показать хороший футбол»

Тренер Массимилиано Фаррис высказался перед ответным матчем с «Ливерпулем».

В первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов миланский клуб уступил мерсисайдцам дома со счетом 0:2.

«Мы знаем, что отыграться будет нелегко, но мы хотим показать хорошую игру. У нас нет недостатка мотивации, мы едем на «Энфилд», это чемпионов, и мы не должны забывать, как выступали в первой половине сезона. Игроки у нас те же.

В первом матче с мы играли очень хорошо и [во вторник] выставим оптимальный на данный момент состав. Только мы сами можем повлиять на свою судьбу, ведь если мы выиграем все матчи, то нас никто не догонит. Мы должны начать осознавать свою силу», – сказал Фаррис.

Матч «Ливерпуль» – «Интер» состоится во вторник, начало – в 23:00 по московскому времени.