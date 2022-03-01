Беппе Маротта: «Интер» всегда должен стремиться к максимуму. Надо попытаться обыграть «Ливерпуль»

ожидает, что поборется за победу в Серии А и остальных турнирах.

«В чемпионате доступно еще много очков. Мы должны не бояться быть амбициозными. Мы хотим бороться за скудетто, и я думаю, что вся первая пятерка претендует на титул.

Было бы удивительно, если бы «Ювентус» не стремился победить, также следует опасаться «Милана», «Наполи» и «Аталанты».

Мы «Интер», а «Интер» всегда должен стремиться сражаться за максимальный результат до самого конца в любом турнире. Даже против мы обязаны попытаться добиться успеха.

И факт остается фактом: Индзаги очень хорошо справляется, и если нас кто-то опередит, то мы просто снимем шляпу и признаем, что соперник был лучше. Индзаги же верит в команду и в себя», – сказал генеральный директор миланцев.

Ответный матч «Интера» с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет 8 марта. В первом победили мерсисайдцы – 2:0.