«Сегодня все увидели прежний «Интер». Тренер миланцев Фаррис о 5:0 с «Салернитаной»

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Тренер «Интера» Массимилиано Фаррис оценил победу над «Салернитаной» (5:0) в Серии А.

Миланский клуб прервал серию из 5 матчей без побед.

«Мы ожидали такую игру, поскольку в этот трудный период нам нужен был импульс, чтобы вернуться на прежний путь. «Салернитана» не проигрывала последние четыре матча и в дебюте могла открыть счет.

Мы были готовы атаковать, использовать фланги и хотели увидеть, как Лаутаро и Джеко празднуют голы.

Мы проделали огромную психологическую работу и сказали ребятам, что, согласно тестам, их физическое состояние не изменилось. Ну а в мастерстве Лаутаро и Бареллы мы и не сомневались.

Мы показали свои сильные качества, и сегодня все увидели прежний «Интер», – сказал Фаррис.

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