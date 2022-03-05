«Сегодня все увидели прежний «Интер». Тренер миланцев Фаррис о 5:0 с «Салернитаной»

Тренер «Интера» Массимилиано Фаррис оценил победу над «Салернитаной» (5:0) в Серии А.

Миланский клуб прервал серию из 5 матчей без побед.

«Мы ожидали такую игру, поскольку в этот трудный период нам нужен был импульс, чтобы вернуться на прежний путь. не проигрывала последние четыре матча и в дебюте могла открыть счет.

Мы были готовы атаковать, использовать фланги и хотели увидеть, как Лаутаро и Джеко празднуют голы.

Мы проделали огромную психологическую работу и сказали ребятам, что, согласно тестам, их физическое состояние не изменилось. Ну а в мастерстве Лаутаро и Бареллы мы и не сомневались.

Мы показали свои сильные качества, и сегодня все увидели прежний , – сказал Фаррис.