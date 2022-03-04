«Руководство IBU не хочет, чтобы я был их фотографом, потому что я русский». Евгений Тумашов рассказал, почему его отстранили от работы

Российский фотограф Евгений Тумашов заявил, что Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил его от работы из-за национальности.

– Cо мной разговаривал шеф фотослужбы IBU Кристиан Манцони. Он мне сказал, что в сложившейся ситуации руководство федерации не хочет, чтобы я был их фотографом. Потому что я русский. Именно в такой формулировке.

Сказал, что они заботятся о безопасности соревнований, и мое присутствие на огневом рубеже в качестве фотографа вызывает некоторые опасения.

– Что он имел в виду?

– Не знаю, почему он так сказал. Может быть имел в виду, что кто-то захочет в меня выстрелить. Добавил: ради твоей безопасности тебе лучше уехать с этого этапа и из Финляндии.

– На этапы в Отепя и Холменколлен тебе тоже сказали не приезжать?

– Да.

– Деньги по контракту заплатят?

– Да, мне обещали заплатить. Надеюсь, что свое обещание выполнят. Но дело не только и не столько в деньгах. Я люблю биатлон, снимаю его уже 20 лет. Меня лишили любимой работы, – сказал Тумашов.