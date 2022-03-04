Российские паралимпийцы, отстраненные от Игр в Пекине, выступят на соревнованиях стран Содружества в Сочи

Российские паралимпийцы примут участие в Международных спортивных играх стран Содружества, которые будут организованы в марте.

Также планируется, что на соревнованиях выступят спортсмены из Беларуси. Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) отстранил Россию и Беларуси от участия в зимних Играх-2022 в Пекине.

«Начали активно этим заниматься (организацией). Опыт есть: после Пхенчхана-2018 не допущенные туда спортсмены соревновались на специально организованных внутренних стартах. И получили вознаграждения, эквивалентные олимпийским.

Средства на эти соревнования в бюджете есть, планируемые сроки – с 15 по 19 марта включительно, место объявим позже.

Проведем Международные спортивные игры стран Содружества, куда пригласим, соответственно, спортсменов этих стран. Уже работаем над идеей», – рассказал исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

«Принято решение о проведении Игр паралимпийцев «Мы вместе» с участием российских и белорусских спортсменов. Соревнования пройдут на базе олимпийских объектов Сочи в марте», – сообщили в Министерстве спорта России.

Международный паралимпийский комитет отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Играх в Пекине