Дмитрий Бивол – о ситуации на Украине: «Каждый день я просыпаюсь и надеюсь, что это прекратится»

Чемпион мира по боксу по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол прокомментировал ситуацию на Украине.

«У меня много друзей в Украине. У меня много друзей в России. Моя семья в России. Мне очень грустно.

Каждый день я просыпаюсь и надеюсь, что это прекратится», – сказал боксер.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.

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