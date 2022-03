Первая ракетка мира Даниил Медведев убрал российский флаг из описания профиля в инстаграме.

На вопрос, почему он это сделал, его агент ответил: «Мы не готовы это комментировать».

The new world No. 1 tennis player Daniil Medvedev of Russia – the first player other than Djokovic, Federer, Nadal, or Murray to get to No. 1 since February 2004 – has deleted the Russian flag from his Instagram profile. pic.twitter.com/rhHtCk0aYJ