Четырехкратная олимпийская чемпионка Тереза Йохауг объявила о завершении карьеры

Норвежская лыжница объявила о завершении спортивной карьеры. 5 марта она проведет последнюю гонку на Кубке мира.

«5 марта 2011 года я выиграла марафон на Кубке мира дома, это была моя первая взрослая победа, начало пути. Он привел меня туда, где я и не думала оказаться.

Круг замкнется завтра: 5 марта 2022 года я выйдут на старт марафона на Кубке мира в Холменколлене.

Я не хочу, чтобы мое путешествие заканчивалось, но всему свое время. Думаю, настал момент заняться другими делами, а не посвящать всю свою жизнь лыжным гонкам», – написала Йохауг на странице в инстаграме.

Терезе 33 года, она является четырехкратной олимпийской чемпионкой. Также на ее счету серебро и бронза Игр.

Она 14 раз становилась чемпионкой мира, трижды побеждала в общем зачете Кубка мира. Имеет 79 побед в личных гонках на КМ.

«Этот случай я положила в гроб и закрыла крышку». Терезу Йохауг не сломали упреки за допинг-помаду – она королева Олимпиады