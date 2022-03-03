Кубок мира. Эстафета. Лагрейд и Кристиансен выступят за Норвегию, Жаклен и Фийон-Майе – за Францию, Россия не участвует в гонке

4 марта на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти пройдет мужская эстафета. Сборная России не принимает участия в соревнованиях.
- Дата проведения
- 4 марта, 16.30
Этап 8, Контиолахти, Финляндия. Эстафета
Норвегия (№1): Сиверт Гутторм Баккен, Филип Андерсен, Стурла Хольм Лагрейд, Ветле Шостад Кристиансен.
Франция (№2): Антонин Гигонна, Эмильен Жаклен, Симон Дестье, Кентен Фийон-Майе.
Германия (№3): Эрик Лессер, Роман Реес, Бенедикт Долль, Филипп Наврат.
Швеция (№5): Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон.
Австрия (№11): Давид Коматц, Симон Эдер, Феликс Ляйтнер, Харальд Леммерер.