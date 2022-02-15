Защитник «ПСЖ» Маркиньос поделился ожиданиями от игры нападающего в матче против в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я надеюсь увидеть великого игрока, игрока, который внесет решающий вклад, будет эффективным, поможет команде выиграть. Мы все ждем, что такой великий человек, как Месси, проведет великую игру. Мы поможем ему обрести уверенность.

Ему пришлось пережить много перемен в своей жизни. Сейчас он спокоен, привыкает к Франции, 1, ... Надеюсь, он проведет великую игру», – сказал .