Маркиньос о Месси перед «Реалом»: «Надеемся на великую игру великого человека. В его жизни были перемены, он привыкает к «ПСЖ» и Франции»

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Защитник «ПСЖ» Маркиньос поделился ожиданиями от игры нападающего Лионеля Месси в матче против «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я надеюсь увидеть великого игрока, игрока, который внесет решающий вклад, будет эффективным, поможет команде выиграть. Мы все ждем, что такой великий человек, как Месси, проведет великую игру. Мы поможем ему обрести уверенность.

Ему пришлось пережить много перемен в своей жизни. Сейчас он спокоен, привыкает к Франции, Лиге 1, «ПСЖ»... Надеюсь, он проведет великую игру», – сказал Маркиньос.

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