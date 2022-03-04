Паршивлюк про Захаряна: «Таких игроков никогда не встречал. Европа от него никуда не денется»

высоко отозвался об .

– Входит ли Арсен в топ-3 самых талантливых футболистов, с которыми ты играл?

– Он в топ-1. Причем с огромным отрывом! Я после первой тренировки это понял. Еще подумал: ведь я же был в академии «Спартака», которая считалась лучшей в России, и там играло много талантливых футболистов, но таких, как Заха, я реально никогда не встречал.

– Когда его каждую неделю отправляют то в «Боруссию», то в «Реал», ты не боишься, что он словит «звездняк»?

– Честно, боюсь. Поэтому в команде его постоянно подкалываем на эту тему и говорим: меньше читай [трансферные слухи], надо продолжать работать и не опускать планку. Плюс Арсен сам должен понимать, что в тех же «Дортмундах» и «Реалах» таких, как он, возможно, не один и не два.

Например, в «Боруссии» есть Джуд Беллингем – он младше Захаряна, но второй год играет в Лиге чемпионов, вызывается в сборную Англии и является самым молодым участником финальной стадии Евро. На его фоне кажется: Беллингем уже там, а Заха пока здесь.

В то же время я согласен, что Арсену еще есть что доказывать в России. А Европа от него никуда не денется.

– Если вы «травите» Захаряна, то что пережил Тюкавин после легендарного интервью про одежду красного цвета и появления его детского фото в майке «Спартака»?

– Ха-ха! Самое смешное, что он мне рассказал, что знал про эту фотографию. Я ответил: «Ну ты тем более балбес, если заявляешь такое, когда по сети «компромат» гуляет!» В шутку, конечно – в команде все над этим посмеялись, – сказал защитник .