«Шварц завел меня в душевую в перерыве и начал кричать: «Ты не имеешь права!» Паршивлюк о реакции тренера «Динамо» на его жест на сборе

рассказал о реакции на его жест на сборе.

Защитник «Динамо» вызвал недовольство главного тренера своим поведением после замечания.

– Ордец мне рассказывал, что за все время Сандро Шварц по-настоящему сорвался лишь однажды – и то на сборах. На кого кричал?

– На меня! Это было на сборе в Австрии: во время игры Сандро сделал замечание, а я взмахнул руками. И это, конечно, было неправильно. В перерыве Шварц завел меня в душевую и начал кричать: «Ты не имеешь права [так делать]!» Я пытался что-то сказать, но его было не остановить: «Нет! Стоп!»

Ох! На следующий день мы поговорили и друг друга поняли. У нас с Сандро очень правильные отношения. Знаю, что он видит во мне помощника: я для него как проводник идей и мыслей в коллективе; человек, который перед игрой может произнести мотивационную речь, подбодрить тех же Заху с Тюкой [Захаряна с Тюкавиным]. Поэтому с моей стороны, конечно, было некорректно подавать такой пример, после которого все остальные могли подумать: «А-а, то есть так можно?»

Мы все обсудили, каждый сделал выводы – такого больше не повторялось. Но тот случай я запомнил на всю жизнь, – сказал Паршивлюк.

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