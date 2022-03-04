Паршивлюк о 10 часах: «Можно вложиться в биткоины и с 30 тысяч сделать 60, а можно в часы. Это вещь, которая сохраняет цену»

рассказал о коллекции часов.

– У тебя же целая коллекция часов. Откуда такое увлечение?

– Все началось в «Спартаке». Однажды увидел часы у Саши Павленко и подумал: «Вау!» Начал интересоваться, хотя раньше относился вообще спокойно.

Кто-то увлекается машинами, а я, так получилось, часами. Да, удовольствие недешевое, но финансово выгодное в последние несколько лет. Можно вложиться в биткоины и, например, с 30 тысяч сделать 60. А можно в часы. Естественно, я покупаю их не для перепродажи. Просто осознаю: это не просто игрушка, а вещь, которая сохраняет свою цену и в будущем.

– Большая коллекция?

– Часов 10 есть.

– Какие были первыми?

– Ой, это смешная история! Сначала я присмотрел себе одни: съездил в ЦУМ, выбрал модель. Но в «Спартаке» тогда играл Мартин Штранцль, который тоже был в теме часов. Он мне сказал: «Не покупай такие – они плагиатчики более крутой фирмы. Вот те надо брать – просто супер».

Все происходило году в 2010-м, когда соцсети еще не были настолько популярны, а на айфоне нельзя было ничего посмотреть, кроме погоды. Ну, я поехал в ГУМ и там увидел магазин с названием тех часов, что рекомендовал Штранцль. Не заметил, что отличается одна буква. Захожу – а там прям ювелирка! Смотрел на витрину и думал: «Мартин, балбес, ну что ты мне посоветовал...».

Купил, а через пару дней Штранцль их увидел и показал мне, как правильно пишется название бренда. Так я понял, что балбес все-таки я, а не Мартин. Потому что зашел не в тот магазин! В итоге продал эти часы и купил новые.

Ну, тоже опыт! Зато после этой истории я по-настоящему увлекся часами, начал все изучать.

– Apple Watch не носишь?

– [Вместо них] у меня спортивные часы Suunto – в «Динамо» через их приложение расписывают программу в отпуск и на выходные. Очень удобно.

– В «Спартаке» бразильцы такие вешали на собак.

– Ха-ха! Да, было и такое. Только не на собак, а на друзей. Тогда не понимали, что тренеры знают твой пульс и секут, что ты не можешь работать на пульсе другого человека, – сказал защитник .