Арсен Захарян: «Фанаты «Спартака» после фола в матче писали: «Ходи и оборачивайся»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал об угрозах от фанатов «Спартака».
– У тебя есть хейтеры?
– Да, запросы в директе читаю – там и положительные, и отрицательные сообщения. Ничего сверхъестественного не пишут: «Ты не уровень сборной, такие матчи и показывают твой реальный уровень». Не знаю, наверное, пытаются задеть.
В игре со «Спартаком» я сфолил, началась какая-то непонятная стычка. После этого болельщики соперника писали: «Куда ты лезешь, молодой. Ходи и оборачивайся», – сказал футболист.